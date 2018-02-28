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28 Şubat 2018 14:44

28 Şubat darbesini kınadılar

AK Parti tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı basın açıklamasında bulundular.

28 Şubat darbesini kınadılar

28 Şubat 2018 14:44


Karatekin Parkı’nda yapılan basın açıklamasında AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım 28 Şubat darbesini kınayarak sözlerine başladı. Yıldırım, "28 Şubat 1997 tarihinde Türkiye post modern bir darbeye muhatap oldu. Bugün 28 Şubat darbesinin yıl dönümü vesilesiyle tüm darbeleri bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Darbe bir insanlık suçudur. Zira, darbe eylemiyle insanların başta yaşama hakları elinden alınmakta, bireysel ve toplumsal her türlü özgürlükleri kesintiye uğratılmaktadır. 28 Şubat döneminde bireysel özgürlükler bağlamında, insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını gördük. Bu milletin çocukları ilköğretimden üniversite çağına kadar eğitim hayatından yoksun bırakıldılar. Dini inançları sebebiyle çalışma hakları dâhil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Başörtülü kadınlarımız örtülü oldukları gerekçesiyle kamu hizmeti alamadılar" dedi.


Açıklama sonrasında geçmiş dönemlerde gazetelerde atılan manşetlerin sergisi açıldı.


Basın açıklamasına İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Potukoğlu, AK Parti Kadım Kolları Başkanı Hacer Rukiye Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Nizamettin Ünal ve parti üyeleri katıldı.




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