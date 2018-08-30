30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Anıt Alanında çelenk töreniyle başlayan kutlama programı sunulan çelenklerin ardından Belediye Meydanında törenle devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Piyade Binbaşı Olcay Hülür tarafından yapıldı.

Binbaşı Hülür, “Bugün asil Türk milletinin ve onun bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos zaferinin 96. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içindeyiz" dedi.

Çankırı yaran ekibi ise kısa bir gösteri yaptı. Yapılan gösteri sonrasında bir öğrenci tarafından şiir okundu. Tören birliğinin geçişiyle devam eden program, vatandaşların tören birliğinin geçişini alkışlayarak telefona kaydetti. Gaziler ise askeri araçlar üzerinde protokolü selamlayarak geçiş yaptı.

Yapılan geçiş sonrasında program sona erdi.