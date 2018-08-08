32 yıldır vatandaşlar ayakta gazete okuyor

Çankırı merkezde bulunan Karatekin Parkı’nda günlük yerel gazeteler Çankırılı vatandaşlara ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Uzun yıllardır yapılan bu hizmette genç ve yaşlı bir çok vatandaş günlük gazeteleri okuyarak Çankırı gündemini ve ulusal gündemi yakından takip ediyor.

Şehirde okuma oranını artırmak amacıyla dönemin Belediye Başkanı Mustafa Kale ve Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Aydın Demiröz’ün girişimiyle 1986 yılında yapılan panoda yerel gazeteler günlük asılmaya başlandı. Çankırılı vatandaşlar panoların kurulduğu günden beri park içerisinde gazeteleri ayakta okuyarak gündemi yakından takip ediyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Aydın Demiröz, "Yerel bir gazetede çalışıyordum genel yayın yönetmeni olarak. Tabii o zaman şimdiki gibi değil. daha çok kitlelere ulaşma düşüncemiz vardı. Gazetemizin sahibiyle görüşmüştük. Bir türlü gazete abonesini sağlayamıyorduk, bir türlü Çankırı’da yeterli düzeyde değildi abone sayısı. Ama yazdığımız haberlerin daha çok okunması ve daha çok kişiye ulaşması arzusuyla ben Karatekin Parkı’na, belediye karşısındaki bir parka birde büyük caminin oraya 3 tane pano koyalım vatandaşlar gazeteyi okusunlar. Herkese ücretsiz gazete dağıtma imkanımız yok ama bu şekilde de daha fazla kişi okur diye düşündük. Belediye Başkanı Mustafa Bey’e gittik çok memnuniyetle karşıladı. İlk deneme olarak Karatekin Parkı’nda yapmıştık. Bu iş inanılmaz tuttu ve herkes sevdi. Ve aradan 32 yıl geçmiş bakıyorum insanlar orada hala gazete okuyor. Çok gurur verici bir şey" dedi.

"Bunu düşündüğümde 19 yaşındaydım"

Demiröz, "Televizyon yayıncılığının ve internetin bu kadar yaygın olmasına rağmen bu geleneğin halen devam etmesi beni mutlu ediyor. İnanılmaz gurur veriyor. Hemen hemen her gün oradan geçerim ve ne zaman oradan geçsem en az 5-6 kişinin orada gazeteleri okurken görüyorum. O zaman 19 yaşındaydım bunu düşündüğümde. Kendi adıma da müthiş bir öngörü oldu. Bunu yakalayabilmekte çok hoş olmuş. Duygulanıyorum bunu gördükçe gazete sahipleriyle de arada görüşüyorum onlarda bu panolarda devam ettirmelerinin sebebi olarak da okunduklarını ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

Günlük gazeteleri okuyan Abdullah Kibar, "Buraya sabahları geldiğimde gazeteleri okuyoruz. Bilgilendirme bakımından faydası var. Çankırı’nın tarihi ve kültürünün anlatımında yardımcı oluyor. Bu hizmetten memnunuz. Çoğu kişinin evinde internet yok. İnternet olmayan evde fazla bir bilgi olmadığından burada gelip bilgiden yararlanan kişilerde olabiliyor" dedi.

Her gün gazeteleri okuduğunu ifade eden Özcan Başbay ise şunları söyledi:

"Uzun yıllardır yapılan bir hizmet var. Burada genci yaşlısı evinde interneti olmayan basından bilgisi olmayanlar en azından Çankırı’da ne olayları olmuş onları burada öğreniyor. Çok güzel bir hizmet ben kendi adıma çok memnunum. Bu hizmetlerden dolayı basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Çankırımız içinde çok büyük bir hizmet. Birçok ilde de yoktur böyle bir şey. Çankırımız da bir ilk diyebilirim."