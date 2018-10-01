39 okul servisine ceza yazıldı

Zabıta ekipleri, yeni eğitim ve öğretim döneminde hizmet veren öğrenci servislerini denetledi. 188 adet servis aracını denetleyen ekipler, 39 araç sahibine cezai işlem uyguladı.

Çankırı'da okul servisleri denetimden geçti. Şehir merkezinde denetimden geçen 188 servis aracından 39 adet servise cezai işlem uygulandı. Vizesi ve ruhsat güzergâh belgeleri olmayan servis araçlarına zabıt tutuldu. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, servis araçları ile ilgili denetimlerin belirli aralıklar ile devam edeceğini belirtti.