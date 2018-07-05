41 bin liralık hırsızlığın zanlısı kadınlar polisten kaçamadı

Kadınlardan birisinin 5 aylık hamile olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 22 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Abdulhalik Renda (A.H.R.) Mahallesi Yanlar Caddesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayında 3 bin TL değerinde para ve altın, aynı gün içerisinde saat 17.20 sıralarında A.H.R Mahallesi Yanlar Caddesi’nde meydana gelen evden hırsızlık olayında 35 bin TL değerinde para ve altın ve 02 Temmuz günü saat 17.00 sıralarında İbrahim Başer Sokak’ta meydana gelen evden hırsızlık olayında 3 bin TL değerinde para ve altın çalındığı tespit edildi. Konu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu olayın şüphelilerinin P.O. ve S.P. isimli kadınlar olduğu tespit edildi. Şüpheli kadınlar Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde ekipler tarafından fark edilerek takibe alındı. Takip edildiklerini anlayan P.O. ve S.P. isimli şahıslar kovalamaca sonucu yakalandı. Zanlıların Türkiye genelinde birçok ilde benzer olaylar gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Kadınlardan birisinin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.