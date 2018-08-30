5 asırlık eser aslına dönüyor

yüzyıl eseri İmarethane, 5 asır sonra tekrar aslına dönerek ilme hizmet edecek.

Çankırı’nın eski yerlerinden olan İmarethane hakkında Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgiler verdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ÇAKÜ’ye tahsis edilen İmarethane’de yapılması düşünülen projeler ve tarihi hakkına açıklamalarda bulunana Rektör Prof. Dr. Ayrancı, "15. yüzyıl yapılarından olan İmaret Camisi ve İmaret bugüne ışık tutacak. Geçmişin kültürünü, değerini anlayışını bizlere yansıtacak. 15. yüzyılda Sultan 2. Murat’ın kızını alan Kasım Bey aynı zamanda ailelerinde İsfendiyar Beyin torunu Sultan 2. Murat ile evlendirmek suretiyle bir aile birlikteliği meydana getirdiler. Bu aile birleşiminden sonra İsfendiyar Beyliği savaş olmaksızın Osmanlı’ya katıldı. Hatta rivayete göre İstanbul’un fethine destek veren komutanlar arasındaydı" dedi.

"Burada Fatih Sultan Mehmed Han’ın halası yatmaktadır"

Rektör Ayrancı, "Burada Kasım Beyin zevcesi Sultan Hatun aynı zamanda 2. Murat’ın kız kardeşi ve Fatih Sultan Mehmed Han’ın halası bu hazirede yatmaktadır. Rivayete göre Kasım Bey de buradadır ama izleri bulunamamıştır. İmaret, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ÇAKÜ’ye tahsis edildi. Bir mülhak vakıf varlığı olarak bulunan İmarethane artık ÇAKÜ’nün ilmine irfanına edebine teslim edilmiş durumda. İslami İlimler Fakültemizle, Edebiyat Fakültemizle, Tarih Fakültemizle, TÜRKİAD Enstitümüzle ve diğer enstitülerimizle burada olacağız. Bu vakfın vakfiyesine uygun olarak ilim irfan ve edebiyat üzerinde çalışacağız. O zamandan bu zaman vakfeden manilerin Kasım Beyin ve onun oğlu olan Ezmiye Beyin isteklerini yerine getireceğiz. Bu bir köprü bu köprüye hizmet etmek çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Büyük atılımlar yapacağız"

Rektör Ayrancı, "Böylece Çankırı’nın irfanıyla üniversitenin aklı bir araya gelecek ve büyük atılımlar meydana getireceğiz. Bu hem akıl bakımından hem medeniyet bakımından hem de irfan bakımından yeni yola çıkmış olmak anlamına gelmektedir. Tek amacımız imaretin vakfiyesine uygun olarak yeniden canlanması ve Çankırı’nın kalbi olarak yeniden merkezleşmesidir" şeklinde konuştu.