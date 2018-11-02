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6 saat mahsur kaldı

Çankırı’da bataklıkta mahsur kalan yaşlı adam, 6 saat sonra kurtarıldı.

Çankırı'da bataklıkta mahsur kalan yaşlı adam, 6 saat sonra kurtarıldı.


Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Küçükyakalı köyünde sabah saatlerine hayvanlarını otlatmaya götüren 81 yaşındaki Hamit Kargılı, buzağının bataklığa girdiğini gördü. Buzağıyı bulunduğu yerden çıkaran Kargılı, bu sefer kendisi bataklıkta mahsur kaldı.


Yaklaşık 6 saat sonra onu fark eden vatandaşlar Kargılı'yı kurtarmak için olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri geldi.


Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında Kargılı, saplandığı yerden kurtarılarak Şabanözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.


81 yaşındaki Kargılı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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