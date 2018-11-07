80 yaşındaki adamın maket uçak tutkusu

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mustafa Metin, maket uçak tutkusuyla dikkat çekiyor.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Aktaş köyü 'uçaklı köy' olarak biliniyor. Ilgaz'a bağlı Aktaş köyünde bulunan 80 yaşındaki Mustafa Metin, çocukluğundan beri uçaklara olan merakından dolayı çeşitli maketler yapmaya başladı. Metin, bu maketlerin büyük ölçekli örneğini yaparak köydeki evine diğer yaptığı küçük maketleri ise çocuklara dağıtıyor.

Metin, "Bu uçakları yapmak için maket arıyorum ona bakarak yapıyorum. Bir uçağı yapmam yaklaşık 1 ay sürüyor. Yaptığım maketleri de çocuklara veriyorum. Onlar da seviniyorlar” dedi.

Merakının nereden geldiğini aktaran Metin, “Uçakları yapma merakım çocukluğumdan beri var. Çocukken küçük uçaklar yapardım. Şimdi de büyüklerinden yapıyorum. Bu merakım havada gördüğüm uçaklardan meydana geldi. Bu uçaklar havada nasıl duruyor diye merak ederdim. 2 tane büyük uçak yaptım. Diğer yapmış olduğum uçağı çıkardım, yerinde diğer yaptığım uçağı taktım ışıklandırdım. Şu an kapının önündeki uçağı da havada görmüştüm. Bu uçaktan yapacağım dedim maketini aldım ve yaptım" diye konuştu.

Metin, "Aklıma farklı fikirler geldikçe yapacağım. Eskisi gibi malzeme bulamıyorum. Yaşım ilerledi. Yaparken biraz zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.