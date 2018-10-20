AFAD Ilgaz Eğitim Kampı'nı tamamladı

Çankırı AFAD Arama Kurtarma personelleri tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Ilgaz Yıldıztepe ve Kadın Çayırı bölgesinde üç gün süren KBRN, çadır kurma, arama kurtarma, arazide yön bulma, üst katlardan yaralı indirme eğitimleri verilerek, arama kurtarma malzemeleri tanıtımı yapıldı.

Eğitimin son gününde eğitime katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) uygulamalı olarak üst katlardan kurtarma eğitimi verildi. Eğitim sonunda ise AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata yaptığı konuşmada bu tür eğitimlerin pratikleşme ve müdahale anında olası hataların en aza indirgenmesi açısından önemli olduğunu ve AFAD olarak eğitim faaliyetlerinin isteyen herkese vereceklerini söyleyerek tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etti.