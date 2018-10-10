AFAD'dan inek kurtarma operasyonu

Çankırı'da girdiği bataklıktan çıkamayan 5 aylık hamile büyükbaş bir hayvan, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aşağıpelitözü köyünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 5 aylık bir inek bataklığa girdi ve çıkamadı. Köylülerin 122 AFAD kurtarma hattına gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler su kanalındaki bataklığa düşen ineği kurtararak sahibine teslim etti.

İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.