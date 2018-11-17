Olağan Kongresi'nde Ahmet Dönmez, başkan seçildi.

İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programın divan başkanlığına Selami İskender, üyeliklere Ahmet Aydınsoy ve Tuna Dinç seçildi. Gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını eski Şube Başkanı Kasım Karatekin yaptı.

Kongrede tek aday olan Ahmet Dönmez ise, "Yüz binlerce üyesi ile Anadolu'nun mayası olmuş, birlikte mücadeleyi, bir sınıf çıkar çatışması değil, adalet, hakikat ve erdemler hareketi olarak görenlerdeniz. Eğitim-Bir-Sen kurulduğu günden bugüne kadar emeğe saygı duyan bir teşkilat olmuştur" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu ve akabinde seçime geçildi. Tek listenin yer aldığı seçim sonrasında Ahmet Dönmez, Eğitim-Bir-Sen Çankırı Şube Başkanı oldu.

Gerçekleştirilen kongre sonrası yeni yönetim şu şekilde oluştu: Ahmet Dönmez, Kemal Pektaş, Ahmet Tuğrul Değirmenci, Ahmet Okçu, Mustafa Volkan Kavak, Yılmaz Gökmen ve İsa Özdemir. Üst kurul delegeliğine ise Kasım Karatekin seçildi.