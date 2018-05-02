AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı belli oldu

Yapılan aday yoklaması sonrasında Hüseyin Boz isminde karar kılınması nedeniyle bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya il başkanı Celal Kaman, milletvekilleri Hüseyin Filiz ve M. Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili aday adayı İrfan Dinç ve parti teşkilatı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti İl Başkanı Celal Kaman, "İl Belediye Başkanımız İrfan Dinç beyin milletvekili aday adaylığı için boşalan belediye başkanlığı için Pazartesi günü teşkilatımızla bir temayül yoklaması gerçekleştirdik. Dün başbakanımızın huzuruna 3 belediye başkan aday adayımızla çıktık. Başbakanımız Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Belediye başkanlığına tek aday olarak yarın yapılacak seçimlere Hüseyin boz kardeşimizle giriyoruz. Bizler AK Parti teşkilatları olarak genel merkezimizin teşkilat mensuplarımızın talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz ve yarın saat 15.00’te belediye meclisimizde seçime gidip Hüseyin Boz kardeşimiz resmen seçilecek. Dün aslında seçildi" dedi.

Çankırı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Hüseyin Boz, "Bu süreçte, katkı veren tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bilinmesini isterim ki çalışmaların ve projelerin mutfağında ve sorunların çözüm yollarını bilen kardeşinizim. Hemşehrilerimizin ortak akılda olan ve hep beraber hizmete odaklanan bir Çankırılıyım önümüzdeki süreç vesilesi ile 25 Haziran ve sonrasında da yine başta hemşehrilerimiz teşkilatlarımız ve milletvekillerimize uyum ve daha fazla gayretle çalışacağımıza söz veriyorum. Çankırı’nın her insanı, her sokağı bizimdir. Dağda kurt kuzuyu yese sorumluluğu bizdedir hizmet anlayışıyla hareket edeceğiz. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, il başkanımız Celal Kaman ve yönetimine, milletvekillerimize ve tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Tarihimizin en kritik dönemecindeyiz" ifadelerine yer veren Çankırı eski Belediye Başkanı ve milletvekili aday adayı İrfan Dinç, "Gerçekten tarihin en kritik sahnelerini hep birlikte yaşayacağız. Var olma mücadelesi veriyor Türkiye. Bütün şer güçlerin ellerindeki her argümanla Türkiye’yi bölme parçalama bu ülkeye diz çöktürme çabalarına karşı ülkenin evlatları birlik oldular. Başta Devlet Bahçeli AK Parti’yle birlikte cumhur ittifakını kurmak suretiyle milletin evlatlarını bir araya getirdiler. Allah’ın izniyle 24 Haziran’a hazırlanıyoruz. Bu gecikmiş bir seçimdir. Ne erken seçimdir ne de baskın bir seçimdir. Allah’ın izniyle milletin evlatları birlik ve beraberlikle cumhur ittifakını iktidara taşıyacaklar. Bundan sonra bu ülkede yepyeni bir sayfa açılırken aslında yeni bir dünyanın da kurulduğunun işaretlerini hep birlikte göreceğiz. Devam eden projelerimiz var yarım kalan projelerimiz var. Hepsini takip edeceğim" şeklinde konuştu.

Milletvekili Hüseyin Filiz ise şunları söyledi: "Bugün bir nöbet değişimi var. Bu bir görev değişikliği bugüne kadar yapılmış her ne kadar hizmet varsa çok çok teşekkür ediyorum. Ama bundan sonra hizmetin aksamaması için yapılmış olan hizmetlerin üzerine hizmetlerin eklenmesi hem Çankırı’nın ihtiyacı hem Türkiye’nin ihtiyacı. Çankırı milliyetçi ve muhafazakarlığıyla Türkiye’de ilk üçe giren bir şehir. AK Parti ile MHP’nin oylarını üst üste koyduğunuz zaman yüzde 95 gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Yüzde 95 milliyetçi muhafazakar oyların olduğu bir il Türkiye’de 3’ü geçmiyor. Öyleyse bizim milli ve yerli her konuda yan yana gelmemiz lazım şahsi işleri bir kenara atmamız lazım."

Toplantı sonrasında salona gelen herkes Hüseyin Boz’u teker teker tebrik etti.