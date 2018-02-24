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24 Şubat 2018 19:14

AK Partili Bostancı: "Orta Doğu coğrafyasında işler bu noktaya nasıl geldi?"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, "Kudüs’te, Orta Doğu’da işler bu noktaya nasıl geldi? Asıl Müslüman olanlar geçmişte ne tür hatalar yaptık ki bu tarihi kader teşekkül etti.

AK Partili Bostancı:

24 Şubat 2018 19:14

Bizim dikkat etmemiz gereken, tarihten çıkarmamız gereken hususlardan birisi budur" dedi.


AK Parti Çankırı Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Divanın oluşturulması ile başlayan kongrede saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını AK Parti Gençlik Kolları Çankırı İl Başkanı Koray Erdoğan yaptı. Erdoğan’ın konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu oylanmaya sunuldu. Rapor oy birliği ile kabul edildi.


Programda konuşan Belediye Başkanı İrfan Dinç, "Bugün ülkemizin coğrafyamızın Türk İslam dünyasının yakın tarihte en zor günlerini geçirdiği anı idrak ediyoruz. Burada o büyük liderin gençliğine yakışan bir ve beraber olmaktır, birlik olmaktır. Ayrılıkta azap var, birlikte rahmet vardır. Bugün burada Çankırı’daki gençlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde bu coşkuyu ortaya koymalarından dolayı duymuş olduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum" dedi.


AK Parti Milletvekilleri Hüseyin Filiz ve Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanı Celal Kaman ve AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’ın ardından kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Amasya Milletvekili Naci Bostancı, "Kudüs’e ilişkin Amerikan Başkanının aldığı kararı protesto ediyoruz. Birleşmiş Milletler’de birçok ülke Amerikan Başkanının kararına karşı oylamada Kudüs meselesinde bu işgalci girişime itiraz eden bir saf tuttu. Bu çok önemli ama Kudüs’te, Orta Doğu coğrafyasında işler bu noktaya nasıl geldi? Hangi geçmişten geliyoruz? Acaba düşman dediklerimiz bir pozisyon elde etmiş de ona tahkimat yapıyorlar. Ama asıl bizim olanlar, asıl Müslüman olanlar onlar geçmişte ne tür hatalar yaptı ki hangi yanlış taşlarla bu tarihi kader teşekkül etti. Bizim dikkat etmemiz gereken, tarihten çıkarmamız gereken hususlardan birisi budur" ifadelerini kullandı.


Yapılan konuşmaların ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Nizamettin Ünal, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı oldu.




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