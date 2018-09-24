Akü geri dönüşüm tesisine karşı çıkan köylüler yol kapattı

Bölgede yaşayan 10 köyün sakinlerinden yaklaşık 200 kişi Çankırı-Ankara karayolunda eylem yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve dövizlerle karayolunu ulaşıma kapatan köylüler, yetkili birinin dertlerini dinlemesi için bölgeye gelmesini istedi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi gelirken köylüler tepki gösterdi. Tepkiler karşısında jandarma timi, tekrar araca bindirildi. Yaklaşık 3 saat süren eylem AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu'nun bölgeye gelmesiyle sona erdi.

Köylüler adına Milletvekili Çivitcioğlu'na dertlerini anlatan Adem Yılmaz, akü geri dönüşüm tesisinin 81 ilde hiçbir organize sanayi bölgesinde olmadığını, Çankırı'ya da kurulmasını istemediklerini söyledi.

Yılmaz, "Kurşun ağır metal içerdiği için toprağı, havayı, suyu ve insanı zehirlemektedir. Böyle bir tesiste çalışan işçilere ayda bir kan değişimi yapılmaktadır. Çorum, Kastamonu ve Ankara'dan toplanıp burada depolanacak ve eritilerek kurşun geri dönüşümü elde edildikten sonra etraftaki hiçbir canlının hayatı sağlıklı olmayacaktır. Halbuki bu organize sanayiye gelecek olan katrilyonluk yatırımcılar sırada beklerken böyle bir tesisin geleceği için gelmek istemiyorlar. Şehrimizin valisi ve yöneticileri bununla meşgul olmak yerine, alt yapı, su ve doğalgaz gibi sorunlarıyla ilgilenirlerse daha iyi olur" dedi.

Sorunun çözülmesi için hafta içi bir toplantı yapacağını dile getiren AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, "Buraya yatırımcı gelerek insanlarımıza istihdam sağlayacağız. Ama bizim olmazsa olmazımız sizin sıhhatiniz, sağlığınız, güveniniz ve huzurunuz. Burada firma yetkilileri, muhtarlarımız, bakanlık yetkilileri gelsinler, oturalım, konuşalım. Burada zerre miktarı insan sağlığına sıkıntı verecek durum varsa sizden önce bu yolu ben kapatmazsam adam değilim. Bu işin şekli bu olmamalıdır. Siz bizim için değerlisiniz. Biz sayın valimizin başkanlığında ve oluşturulan heyetle birlikte bir araya gelelim ona göre ortak akıl neyi emrediyor onu yapalım" ifadelerini kullandı.

Milletvekilinin konuşmasından ikna olan vatandaşlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.