Atatürk’ün Çankırı’ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı

yıl dönümü dolayısıyla Anıt alanında program düzenlendi.

Atatürk’ün Çankırı’ya gelişini temsilen Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş’a sporcu grubu tarafından Türk Bayrağı teslim edildi. Çankırı Belediyesi tarafından Anıt alanına çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yarenler diyarı şehrimize teşriflerinin ve şapka inkılabının 93. yıl dönümünü demokrasisine sahip çıkan Çankırılılar olarak coşku ve heyecan içinde kutluyoruz. Bu açıdan 23 Ağustos 1925 tarihi, Çankırı’nın yakın tarihinde her zaman çok önemli bir yeri olmuştur" dedi.

Başkan Boz, şöyle devam etti:

"Her alanda yaptığı değişiklikler ile ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıran Ulu Önder Atatürk, bu değişiklikleri kıyafet alanına da taşıyarak Türk milletine zamanının gerisinde kalmayan çağdaş bir görünüm kazandırmış ve genç Türkiye Cumhuriyetini güçlü devletlerle eşit konumlandırmıştır. Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin oluşmasına katkı sağlayan Çankırı’nın, Cumhuriyetimizin kuruluşunda da önemli bir rol üstlendiği aşikardır. Bu çerçeveden baktığımızda; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şapka inkılabını açıklamak üzere Çankırı’nın da içinde bulunduğu istiklal yolunu seçmesi büyük bir anlam ifade etmektedir. Çünkü bu yol; Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu ve nihayetinde İnebolu güzergahı olup Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu limanından cepheye büyük fedakarlıklarla mermi taşıyan analarımızın yürüdüğü istiklal yoludur. Çankırı Belediyesi olarak bu anlam yüklü tarihi, şehrimizin geçiş güzergahında yapımını yeni tamamladığımız İstiklal Yolu Parkımız ile daha da taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz."

Yapılan konuşma sonrasında Ahmet Mecbur Efendi Bilim Sanat Merkezi’nde Atatürk odası ve fotoğraf sergisi ziyaret edildi.