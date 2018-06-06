Avrupa Konseyi seçim gözlem heyeti Çankırı’da

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından Türkiye’de erken seçimleri gözlemlemek üzere görevlendirilen gözlemcilerden Alman Kati Hötger, İsviçreli Thomas Holzer ve Gözlemci Asistanı Coşkun Demir, Vali Hamdi Bilge Aktaş’tan 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Çankırı’da alınan tedbirler konusunda bilgi aldı.

Ziyaretlerinden dolayı yabancı gözlemcilere teşekkür eden Aktaş, Çankırı’da seçimin en güvenli şekilde geçmesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi. Ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, gözlemciler Hötger ve Holzer’e Seçim Koordinasyon Kurulu’nun seçimi takip edeceği merkezi gezdirerek seçimde alınan tedbirleri anlattı.

Gözlemciler daha sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu ile görüşmek üzere Valilikten ayrıldı.