Ayçiçek, Çankırı Jandarma Komutanı oldu

Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait atama ve terfi kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandı.

"Vali Aktaş’tan hayırlı olsun ziyareti"

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/102 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Jandarma Genel Komutanlığına Mensup Subayların Atanmaları Hakkında Karar" ile Çankırı İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan J. Alb. Hıdır Ayçiçek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Aktaş’a İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy eşlik etti.