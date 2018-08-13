Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 18:23

Ayçiçek, Çankırı Jandarma Komutanı oldu

Çankırı İl Jandarma Komutan Yardımcısı J.

Ayçiçek, Çankırı Jandarma Komutanı oldu

13 Ağustos 2018 18:23

Alb. Hıdır Ayçiçek, İl Jandarma Komutanı olarak atandı.


Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait atama ve terfi kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atandı.



"Vali Aktaş’tan hayırlı olsun ziyareti"


Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/102 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Jandarma Genel Komutanlığına Mensup Subayların Atanmaları Hakkında Karar" ile Çankırı İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan J. Alb. Hıdır Ayçiçek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Aktaş’a İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    37°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç