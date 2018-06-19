Çivitçioğlu Medresesini ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı ziyaretten sonra Akçakaya Vizyon Seçim Bürosuna geçerek burada vatandaşlara hitap etti.

Konuşmasında ana muhalefet lideri Kemal Kılıçtaroğlu ve CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’ye yüklenen Bakan Bak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Kastamonu’da arkadaşlarımızla birlikte Tosya’da ve merkezde çalışmalar yaptık. Dönüşte de il başkanımız ve vekil adaylarımız aradılar bize uğra dediler ben de seve seve daveti kabul ettim.

Çankırı çitayı yükseltmiş. Çankırının hedefleri büyük. Sayın başbakanımız da buraya geldiğinde mevcut stadyumun yerine millet bahçesi yapılacak söz vermiş. Biz de talimatları üzerine yeni bir stadyum yapacağız.

Belediyemizin de bir projesi var bize geldi anlattı. Onun da projesi spor vadisi projesidir. İnşallah spor vadisini de fatih mahallesinde belediyemizle birlikte sizlere yapacağız.

Çankırı sandıklarda gerekeni yapacaktır. Dün İstanbul mitingini hepiniz gördünüz. Herkes akın akın yeni kapı meydanına koştu. İnanıyorum sizler de 24 haziranda akın akın sandıklara gideceksiniz ve sandıkları patlacaksınız.

Sayın cumhurbaşkanımız eserleriyle ortada. Seçim beyannamesinde 146 tane proje var. Bu projelerden 6 tanesi çok önemli. Bunlar dünyada yapılan 10 mega projenin 6 tanesi türkiyede yapılıyor. Eserler ortada, yapılanlar ortada ve ülkemiz her geçen gün güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. Ama şu çok önemli, bizim dış güçlere karşı bir olmamız lazım"

"Apoletlerini sökecekmiş, bu millet seni sandığa gömer"

Konuşmasını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısındaki adaylara bakıyoruz, bu adayların bir tane çivi çaktıkları, bir tane eserleri yok. Adam kendi partisine genel başkan seçilememiş, iki defa kaybetmiş, çıkmış diyor ki ben Türkiye’yi yöneteceğim. Ya bir kere sayın cumhurbaşkanımızın sıkletinde değilsin. Cumhurbaşkanımız 12 tane seçim kazanmış milletin içinden geliyor. Bir de bakıyorsunuz bunlar FETÖ PKK için bir cümle söylemiyorlar. Çünkü bunların ipleri dışarıdaki efendileri ne söylüyorlarsa onu söylüyorlar. Efendileri dedi ki git Demirtaş’ı ziyaret et. Niye Demirtaş’ı ziyaret ediyorsun, şehit ailelerin ziyaret etsene niye gidiyorsun terör örgütünün temsilcisini ziyaret ediyorsun. Bir de askere laf söylüyor. Asker benim moralimi bozamaz diyor. Orada Afrin destanını yazan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komutanı başkomutanı dinlemeye gelmiş, protokolde yeri var ona laf söylüyorsun. Apoletlerini sökecekmiş, bu millet seni sandığa gömer, apoletleri ancak millet takar, millet söker. Onun dışında kimse bir şey yapamaz.

Şimdi ordumuz onlara rağmen, aferine girme dediler, Amerika silah yolladı mevzileri kurdular, türk ordusu ÖSO ile birlikte üzerinde silindir gibi geçti. Bir söz var, aslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Türk ordusu afrine girdi ve orada bir destan yazdı. O destanı yazan ordunun komutanının sen apoletlerini sökemezsin. Sen kimsin ki sen buna cürret ediyorsun. Bu millet sana gereken cevabı 24 haziranda verecek.

Dışarıdan yönetilenlerle bizim işimiz yok. Dışarıdan söylenenlerle bizim işimiz yok. Biz milletle beraber yürüyoruz. Milletin adamıyla yürüyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız da milletin içinde gelen bir lider. Hiç kimse bu coğrafyada operasyon yapmaya kalkmasın.

Sen geliyorsun askerin moraline karışıyorsun. Benim de moralim bozuluyor diyorsun. Sen bu milleti anlamamışsın. Anlayamazsın zaten. Çünkü bu millete hep yukarıdan baktınız, bidon kafalı dediniz, göbeğini kaşıyanlar dediniz öyle dediniz böyle dediniz her seferinde de sandığa gömdüler sizi. Yine aynı şekilde 24 haziranda da sandığa gömecekler." ifadelerine yer verdi.

Yapılan miting sonrasında partililerle fotoğraf çeken Bakan Bak daha sonrasında Ankara’ya hareket etti.