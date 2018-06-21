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21 Haziran 2018 13:31

Bakan Bak söz verdi, Başkan Boz projeyi anlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çankırı Belediyesinin şehrin sosyal ve sportif alan ihtiyacını tamamen karşılayacak çok fonksiyonlu spor alanları ve sosyal donatıları ile bölgenin en cazip merkezi olacak Spor Vadisi Projesi’ne yeşil ışık yaktı.

Bakan Bak söz verdi, Başkan Boz projeyi anlattı

21 Haziran 2018 13:31

Bakan Bak, projeyi hayata geçirmek için söz vererek Çankırılılara desteğini gösterdi.


Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, geçen günlerde Çankırı halkı ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan 20 milyon TL değerinde bir spor kompleksi olan Spor Vadisi Projesi’nin gerçekleştirilme sözünü aldı. Projenin gerçekleştirilmesi durumunda her yaşta insanın dört mevsim spor yapabileceği bir alan Çankırı’ya kazandırılmış olacak.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Fatih Mahallesi Salihler Caddesi ile Acıçay arasında kalan ve şehre yürüyüş mesafesinde olan 55 bin 480 metrekarelik alanda kuracakları spor kompleksi içerisinde; çok amaçlı spor salonları, tenis kortları, çocuklar için futbol, tenis, basketbol ve voleybol sahaları ile kum oyun alanları, çocuk parkı, trafik pisti, badminton sahası, kum futbol sahası, mini futbol sahası, mini golf sahası, bocce alanı, basketbol, voleybol ve plaj voleybol sahası, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru, kaykay pisti, fitness, canlı langırt, okçuluk spor alanı, açık satranç alanı, tırmanma duvarı, meydan ve otopark bulunağını kaydetti. Boz, Çankırılıların yaşam standardını yükseltecek ve Çankırı’yı daha aydınlık geleceğe taşıyacak projeleri gerçekleştirmek için kendilerine tam destek sözü veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a Çankırılılar adına teşekkür etti.


Boz, “Spor Vadisi Projemiz ile dedeler ve nineler torunları ile birlikte spor yapacağı ve farklı kuşakları bir araya getirerek sağlıklı yaşamı örgütleyebileceğimiz önemli bir tesisi memleketimize kazandırmış olacağız” dedi.




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