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18 Ağustos 2018 07:33

Bakan Soylu Çankırı’da

"Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çankırı’da trafik uygulamasına katıldı.

Bakan Soylu Çankırı’da

18 Ağustos 2018 07:33



Çorum Osmancık ilçesinden havayolu ile Çankırı Ilgaz ilçesine gelen Bakan Soylu’yu ilçe stadyumunda Çankırı Valisi Hamdı Bilge Aktaş, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman ve protokol mensupları tarafından karşılandı.


Karşılama sonrasında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürülüğü önüne geçen Bakan Soylu, uygulama sırasında Trafik Müdürü Cihan Özben’den bilgi aldı.


Bakan Soylu görevli polis memurlarına hayırlı görevler dileyerek Gerede ilçesine hareket etti.


Polis ekipleri uygulama esnasında durdurdukları araçlardaki çocuklara şapka, tişört, düdük ve broşür dağıttı.




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