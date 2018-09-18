Bakan Soylu: "Terör örgütü için bu kış çok sert geçecek"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçerde artık PKK son nefesine gelmiştir. Arananların renkli listesinde olanları elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı'dan söylüyorum terör örgütü için bu kış çok sert geçecek” dedi.

31. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü Kutlamalarına katılmak üzere karayoluyla Çankırı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimle ilgili konuşan Bakan Soylu, “Dün bu saatlerde Hakkari Çukurca'daydım. Okulların açılışı nedeniyle oradaydım. Orada da söyledim burada da söylüyorum. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Biz büyük bir tarihin çocuklarıyız. Biz güçlü bir devletin güçlü bir milletin mensuplarıyız. Dün okullar açıldı. Ülkemin her tarafında öğretmenler var. Sadece 1 milyon 200 bin çocuğumuz eğitim öğretime adım attı tek bir eksiklik yok. Çukurca'da sınıflar 20-21 kişilik. Öğretmenlerimiz orada görev yapıyorlar. Çukurca'nın yollarına harcanacak para artık PKK'ya gitmiyor, oradaki vatandaşa hizmete gidiyor” diye konuştu.

Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Bizim medeniyetimizin kalbi, maneviyatı, vicdanı, hayatın her alanında merkeze alan medeniyettir. Biz devlete böyle bakarız. Yaşamın her alanında olduğu gibi çalışmaya para kazanmaya ticarete de böyle bakarız. Emeği, alınterini helal lokmayı kutsal sayan dine mensubuz. Bizim dinimiz 1400 yıl önce, önce insan, hak adalet demiştir. Oysa Batı önce ben ve sadece ben demiştir. Ben merkezli değil insan bakışlı medeniyetin mensuplarıyız. Yaranlar diyarının çok kıymetli insanları. Yüzyıllar geçmesine rağmen neden hala ahilik üzerine toplantılar yaptığımızı böyle törenler düzenlediğimizi hep beraber çok iyi anlamamız gerekir. Alelade bir meslek birimini kutluyor değiliz. Ahilik bize bir şeyler öğretiyor. Ahi Evran derki ‘Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir.' Bu sözü ile hayatı ile Ahi Evran gibi bizlere sabrı, ahlakı, çalışmayı kazanırken bir taraftan da zulmetmemeyi öğütlemektedir.”

“İçerde artık PKK son nefesine gelmiştir”

Türkiye'nin her yerinde başarılı çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Soylu, "Sınırlarımızı en iyi şekilde koruyoruz. İçerde artık PKK son nefesine gelmiştir. Arananların renkli listesinde olanları elimize aldık teker teker üstlerini çiziyoruz. Çankırı'dan söylüyorum terör örgütü için bu kış çok sert geçecek. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Kahramanlarımız yazın nasıl güçlü bir çalışma ortaya koymuşsa sonbahar ve kış da terör örgütleri için çok sert olacak. Geçen yılın tamamında bu renkli listelerden 63 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu yıl sene sonu gelmeden bizim evlatlarımız 65 tanesini etkisiz hale getirdi. Dün Tunceli'de 10 teröristi daha etkisiz hale getirdik. Bunların bütün kırıntılarını süpürüyoruz. Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarımızı artırıyoruz. Sadece 2018 yılı 18 Eylül tarihine kadar 15 bin 262 uyuşturucu satıcısını tutuklayarak cezaevine gönderdik. Bir başka kanayan yaramız olan trafikte tam teyakkuz halindeyiz. Türkiye'nin güney sınırındaki problemleri bölge ülkelerle çözmek üzere ciddi bir irade ortaya koyuyoruz. Orta Doğu'ya gelecek barışın Türkiye'ye ve mazlum milletlere ne kazandıracağını birileri çok iyi biliyor ve rahatsız oluyorlar. Bu bölgelere kalıcı barış gelecektir ve Türkiye bunda en büyük pay sahibi olan ülke olarak tarihe geçecektir” ifadelerini kullandı.