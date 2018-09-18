Çankırı'da 31. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü kutlamaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Şed kuşatma töreninde Bakan Soylu'ya cübbe giydirilerek kuşak bağlandı.

Sabah namazını müteakip Büyük Camii'de yapılan kahvaltıyla başlayan 31. Ahilik Haftası ve Yaran Kültürü kutlamaları çerçevesinde belediye meydanında bir program gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı program yaran gösterileri başladı. Yaran gösterilerinin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Çankırı'da bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletiyorum. Dün bu saatlerde Hakkari Çukurca'da idim. Okulların açılışı nedeniyle oradaydım. Orada da söyledim burada da söylüyorum. Biz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız biz büyük bir tarihin çocuklarıyız. Biz güçlü bir devletin güçlü bir milletin mensuplarıyız. Dün okullar açıldı ülkemin her tarafında öğretmenler var. Sadece 1 milyon 200 bin çocuğumuz eğitim öğretime adım attı tek bir eksiklik yok. Çukurca da sınıflar 20 21 kişilik. Öğretmenlerimiz orada görev yapıyorlar onlara da söyledim milletimizin kahramanı polisler askerler jandarmadır benim bir kahramanım da doğu ve güneydoğuda o körpe beyinleri bulandırmak isteyen çocuklarımıza milletimize bilimi ilimi geleceği öğretmeye çalışan öğretmenlerimizdir. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Yapılan protokol konuşmalarının ardından ödül töreni ve akabinde şed kuşatma töreni yapıldı. Şed kuşatma töreninde Bakan Soylu'ya cübbe giydirilerek kuşak bağlandı.

Kutlama programına ayrıca; İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.