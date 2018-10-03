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Bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İshak Tellioğlu'nun kullandığı 55 BCB 81 plakalı otomobil, Çankırı-Çerkeş D-100 karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazada İshak Tellioğlu olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Kadir Burak Dere ise yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Çerkeş Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlandı.

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