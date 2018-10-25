Başkan Boz: "Çankırı'nın adının başarılı işlerle anılması önemli bir hizmet"

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Slovakya'nın Trencin kentinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Büyükler ve Gençler Badminton Şampiyonası'ndan altın, gümüş ve bronz madalya ile dönen Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Kulübü Badminton Takımı'nı makamında ağırladı. Başkan Boz, genç sporculara hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Spor Kulübü, Belediye Başkanı Hüseyin Boz'u makamında ziyaret etti. Slovakya'nın Trencin kentinde yapılan İşitme Engelliler Avrupa Büyükler ve Gençler Badminton Şampiyonası'ndan Çift Erkekler Avrupa Şampiyonu olarak altın madalyanın ve aynı zamanda Tek Erkekler Avrupa İkinciliği ile gümüş madalyanın sahibi olan Doğan Altun'u, Çift Bayanlar Avrupa İkincisi olarak gümüş, Karış Çiftler Avrupa Üçüncüsü olarak ise bronz madalyayı boynuna takan Gizem Nur Uludağ'ı ve spor kulübü antrenör ve yöneticilerini tebrik etti. Boz, Çankırı'da birçok spor dalında başarılara imza atılmasının ve Çankırı'nın adının başarılı işler ile anılmasının önemli bir hizmet olduğuna değindi. Sporcular, Boz'a badminton raketi, topu ve tişört hediye etti.