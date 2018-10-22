Başkan Boz muhtarları ağırladı

Muhtarların mahalle sakinlerini ev ev bilmelerinin onları yerel yönetimin çok önemli bir parçası haline getirdiğini belirten Başkan Boz, "Muhtarlarımız ve vatandaşlarımız arasındaki ilişki sadece evraklardan ibaret değil. Muhtarlarımız, artık o kadar aktifler ki; mahalle sakinlerinin istek, öneri ve şikâyetleri noktasında yerel yönetimle güçlü bir diyalog kurulmasını sağlayan bir uzuv haline gelmişlerdir" dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz, merkez mahalle muhtarlarını ağırladı. Mahalle sakinlerinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını herkesten önce muhtarların bildiğini vurgulayan Boz, bu yüzden her şehrin yerel yönetiminin muhtarlar ile ortak bir akıl ve ekip ruhunu yakalamalarının doğru hizmetler götürebilmek için çok önemli olduğunu kaydetti. Muhtarlar ise kendilerine duyulan güvenden ve çalışmalarına verilen desteklerden dolayı Başkan Hüseyin Boz'a teşekkür etti. Mevcut çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgi veren Boz, Muhtarlar Günü'nü en kalbi duyguları ile kutladığını ifade ederek görevlerinde başarılar diledi.