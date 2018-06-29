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29 Haziran 2018 14:48

Başkan Boz, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na(YKS) girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Başkan Boz, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

29 Haziran 2018 14:48

Başkan Boz, sınavlar esnasında şehirde bulunan vatandaşların daha duyarlı ve anlayışlı olmalarını istedi.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, 30 Haziran- 1 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda temel yeterlilik ve alan yeterlilik testlerinde ter dökecek öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerin ve ailelerin sınav sürecine kadar zahmetli ve fedakârlıklarla dolu bir süreçten geçtiklerini belirten Başkan Boz, sınava hazırlanmanın yanı sıra moral ve motivasyonun yüksek tutulmasının da başarıya giden yolda önemli bir etken olduğunu vurguladı. Boz, "Rabb’im emeğinizi boşa çıkarmasın. İnancınız ve umudunuz hep yanınızda olsun. Üniversite kapılarını açmak, ilim öğrenmek ve kendisine istediği gibi bir gelecek fırsatı yakalamak için sınava giren tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.




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