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11 Temmuz 2018 12:50

Başkan Boz’a isimli forma

Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz’u ziyaret ederek isminin yazılı olduğu 18 numaralı formayı Başkan Boz’a hediye etti.

Başkan Boz’a isimli forma

11 Temmuz 2018 12:50


Vatandaşların ayağına kadar giderek istek, öneri ve şikayetlerini dinleyen Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, şehrin protokolünü de makamında ağırlamaya devam ediyor. Çankırı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci’yi makamında kabul eden Başkan Boz, bu kez bir sürprizle karşılaştı. Gerginci, Çankırı Belediyesinin spora verdiği önemin bu şehirde yaşayan çocuklara ve gençlere büyük fırsatlar sunduğunu söyleyerek teşekkür etti ve isminin yazılı olduğu 18 numaralı formayı Başkan Boz’a hediye etti. Gerginci, Belediye ile ortak birçok çalışma gerçekleştirmek istediklerini de sözlerine ekledi.


Başkan Boz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, vatanımıza ve milletimize faydalı birey olarak yetiştirmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Gerek belediye spor kulübümüz, gerekse Kadın Eğitim Merkezlerimiz ve lokallerimizde sunduğumuz spor faaliyetlerimiz ile Çankırı’da sporu geliştirmek ve kulübümüz bünyesinde dünya çapında sporcular yetiştirmek için uğraşıyoruz. Şehrimizde sporu en üst noktalara ulaştırmak için atılacak her adımda ortak hareket etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.




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