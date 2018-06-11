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11 Haziran 2018 14:11

Başkan Boz’un sahur mesaisi

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, şehrin ana arterlerinden Necip Fazıl Kısakürek Sokak’ta vatandaşlar ile sahur programında buluştu.

Başkan Boz’un sahur mesaisi

11 Haziran 2018 14:11


Çankırı’da yaşayan vatandaşlar, Boz’un davetine icabet ederek karşılık verdi. Gece saat ikiyi gördüğünde Valilik önündeki sokak, vatandaşlarla doldu taştı. Sahur programına AK Parti Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Milletvekili Adayı Salim Çivitçioğlu da katıldı. Dualar eşliğinde yapılan sahur programının sonunda Başkan Boz, sabahın ilk ışıkları ile birlikte nöbeti devralan ekiplerin saha çalışmalarının başladığını belirterek hizmetlerinin aşk ve özveri ile devam edeceğini kaydetti.




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