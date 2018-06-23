Başkan Boz:"Vakit Çankırı vakti"

Çankırı için birçok önemli projenin olduğunu söyleyen Başkan Boz, "Şehir içinde trafik sorununa öncelikli olarak el atacağız. Bunu yer altı ve yer üstü otoparklar ile çözmeye çalışacağız. Atatürk Bulvarı’na alternatif bir yol projemiz var. Tuz mağaramız çok önemli bir değer. Çalışmaları tamamlayıp Türkiye ve dünyaya açılacak. Gemi kütüphane ve göl projemiz devam edecek. Çay projemizin önemli bir kısmını ivedilikle yapacağız. Büyük Camisi etrafı için bir proje düşünüyoruz. İtfaiyemizi güçlendiriyoruz. Tuz Rehabilitasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor. Yollarımızı sıcak asfalt yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bunların yanı sıra birçok önemli projemiz var. Tüm bunları yapabilmemiz için yerelde bizim gücümüz yok. Bunların hepsini Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımızdan almamız lazım. Onun için de elimizin çok güçlü olması ve dolayısı ile Çankırımızın 24 Haziran’da şampiyon olması gerekiyor. Yani seçimlerden istikrarı devam ettiren birinci il olarak Cumhurbaşkanımıza gittiğimizde yatırımlarımızı ivedilikle ilimize kazandırma şansımız olacaktır" dedi.

Tüm Çankırılılardan destek istediğini vurgulayan Başkan Boz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"24 Haziran’da Çankırı ilçeleri ve köyleri ile ülkemizin istikrarında büyük rol oynayacaktır. 2023, 2050 ve 2071 hedeflerine hep beraber yürüyeceğiz. Büyük Türkiye yolculuğumuz sürüyor. Milletin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Gitmediğimiz mahalle, sıkmadığımız el, derdini dinlemediğimiz bir hemşehrimiz kalmayacak. 16 yıldır süre gelen istikrarlı büyümenin devamı için, birlik, beraberlik, bereket ve bolluk için vakit Çankırı vakti."