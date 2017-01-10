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10 Ocak 2017 11:43

Başkan Dinç Gazetecilerin Gününü Kutladı

Başkan Dinç Gazetecilerin Gününü Kutladı

10 Ocak 2017 11:43

Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti ile gerçekleştirdiği basın toplantısında 2016 yılının değerlendirmesini yaptı.
Başkan Dinç, Belediyenin yatırımcı birim müdürleri ile birlikte 2016 yılında yapılan yatırımlar, projeler ve harcamalar ile ilgili teknik bilgi verdi.
Çankırı Belediyesi’nin 2016 yılı bütçesinin 78 milyon TL olduğunu belirten Dinç, bu bütçenin gerçekleşme oranının yüzde 98 olduğunu açıkladı.
Çankırı’nın birçok önemli problemini çözme yanında kentin imajını olumlu yönde etkileyecek projelerin büyük bir bölümünü de hazırladıklarını ifade eden Dinç, “Malumunuz Çankırı, aldığımız tedbirler ve kararlı duruşumuzla hava kirliliği ölçümlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’de havası temiz tek il olarak açıklanmıştır. 12 yıldır söylediğimiz bir söz vardı; Çankırı’yı içinde yaşayanların keyif aldığı bir kent yapmak istiyoruz diye. Kuyu suyu içilen bir Çankırı’dan kaliteli içme suyunun musluklarından aktığı bir Çankırı’ya geldik. Havası temiz, suyu temiz, modern AVM’si ile sosyal hayata ve alışveriş kültürünün geliştiği bir Çankırı’da yaşamak daha keyifli hale geldi. Parkları ve şehir içindeki yaya kaldırımlarının genişlediği, sokaklarda aydınlatma direkleri döşenen caddelerde yürümek yayalar için daha konforlu bir hale geldi. Küçük Sanayi Sitesi’nden Kastamonu yolu çıkışına kadar şık aydınlatma sistemleri ve New Jersey refüjler ile şehir içinden geçen çevre yolu modern bir görünüme kavuştu. Tarihine ve kültürüne sahip çıkan anlayışla başladığımız restorasyon çalışmaları ile geldiğimiz noktayı bu yıl yapacağımız çalışmalarla daha da iyi bir duruma getireceğiz. Kadınlara, engellilere, yaşlılara, çocuklara ve gençlere yönelik 13 yıldır yaptığımız çalışmaları sizler de yakından takip ediyorsunuz. “Nitelikli insan yetiştirmek önceliğimizdir.” diyerek çıktığımız eğitim yolculuğunda Türkiye’ye rol model olacak çalışmalar yaptık. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin desteği bizler için son derece önemliydi. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Çankırımıza eski para ile 20 trilyonun üzerinde katkısı oldu. Hoca Ahmet Yesevi Camii Meydan Projesi, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, 20 bin tonun üzerinde sıcak asfalt, saat kulesi ve süs havuzları gibi katkılar için Melih Gökçek Başkanımıza teşekkür ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan Parkı’na katkısı ve göl projesinin yapımına desteği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum. Çankırı’ya hizmet için gecemizi gündüzümüze kattık, katmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
Toplantı sonunda Dinç, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü de tek tek kutladı.



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