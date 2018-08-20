Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 13:06

Bayram için yola çıkanlara tuz ikram ettiler

Kuran Bayramı dolayısıyla memleketine giden vatandaşlara Çankırı kaya tuzu verildi.

Bayram için yola çıkanlara tuz ikram ettiler

20 Ağustos 2018 13:06


Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D-100 karayolunda bayram dolayısıyla memleketine giden vatandaşların güvenliği için polis ekipleri tarafından yapılan uygulamaya AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve beraberindekiler katıldı.


Yolda durdurulan vatandaşlara Çankırı kaya tuzu verilerek "Sofranızda Çankırı tuzu olsun" denildi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Milletvekili Salim Çivitçioğlu, "Bugün burada doğduğu yerlerden doyduğu yerlere giden kardeşlerimizle ilgili onları durdurarak kaya tuzunun başkenti olan Çankırı’da onlara kaya tuzu ikram ettik. Dedik ki bu bayramda tadınız tuzunuz yerinde olsun ama lütfen sofranızda Çankırı kaya tuzu olsun. Bunun yanında vatandaşlarımıza kızılcık şerbeti ikram ettik. Vatandaşlarımıza Kurban Bayramı’nda hayırlı bayramlar ve hayırlı yolculuklar diledik. İnşallah bu bayramda milletimiz hayırlı bir bayram geçirir. Bu vesileyle tüm Çankırılı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.


Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, "Dünyanın en kaliteli tuzu olan Çankırı kaya tuzunun ve kurban etinin yanında Çankırı tuzu kullansınlar diye memleketlerine kurban bayramında yolculuk eden hemşehrilerimize Çankırı’nın kaya tuzunu ikram ettik. Bunun yanında da Çankırı’nın kızılcık ekşisini ikram ettik. Bütün kardeşlerimizin kurban bayramını şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç