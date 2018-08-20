Bayram için yola çıkanlara tuz ikram ettiler

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi D-100 karayolunda bayram dolayısıyla memleketine giden vatandaşların güvenliği için polis ekipleri tarafından yapılan uygulamaya AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve beraberindekiler katıldı.

Yolda durdurulan vatandaşlara Çankırı kaya tuzu verilerek "Sofranızda Çankırı tuzu olsun" denildi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan AK Parti Milletvekili Salim Çivitçioğlu, "Bugün burada doğduğu yerlerden doyduğu yerlere giden kardeşlerimizle ilgili onları durdurarak kaya tuzunun başkenti olan Çankırı’da onlara kaya tuzu ikram ettik. Dedik ki bu bayramda tadınız tuzunuz yerinde olsun ama lütfen sofranızda Çankırı kaya tuzu olsun. Bunun yanında vatandaşlarımıza kızılcık şerbeti ikram ettik. Vatandaşlarımıza Kurban Bayramı’nda hayırlı bayramlar ve hayırlı yolculuklar diledik. İnşallah bu bayramda milletimiz hayırlı bir bayram geçirir. Bu vesileyle tüm Çankırılı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, "Dünyanın en kaliteli tuzu olan Çankırı kaya tuzunun ve kurban etinin yanında Çankırı tuzu kullansınlar diye memleketlerine kurban bayramında yolculuk eden hemşehrilerimize Çankırı’nın kaya tuzunu ikram ettik. Bunun yanında da Çankırı’nın kızılcık ekşisini ikram ettik. Bütün kardeşlerimizin kurban bayramını şimdiden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.