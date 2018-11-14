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Belediyeden tarihi binalara ortak dinlence alanı

Çankırı Belediyesi, Tuz Rehabilitasyon Merkezinin çevresinde başlattığı peyzaj çalışmalarında sona yaklaştı.


Belediye Başkanı Hüseyin Boz, tarihi doku göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; eskiden Karataş Hamamı olarak kullanılan Tuz Rehabilitasyon Merkezi ve civarındaki tarihi binalara ortak bir dinlence alanı kazandırıldığını söyledi.


Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Tuz Rehabilitasyon Merkezi çevresinde başlattığı peyzaj düzenleme çalışmalarında sona geldi. 550 metrekarelik alanda başlatılan çalışmalar kapsamında 275 metrekare parke ve 300 metre bordür döşeyerek yapısal çalışmaları tamamlayan ekiplerin alandaki peyzaj düzenlemelerini tamamlamak üzere olduğu bildirildi. Kiraz, ıhlamur, çınar ağaçları ile sekiz farklı çalı çeşidi dikilerek bitkisel çalışmaları yürütülen alana banklar konularak oturma alanları da oluşturuldu. Alan, tarihi mekânlar ve binaların bulunduğu bölgede ortak bir dinlence alanı ve yeşil alan oluşturması açısından önem taşıyor.

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