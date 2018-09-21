Bilardo topundan tespih yapıyor

Çankırı'da bir emekli öğretmen, bilardo topundan yaptığı tespihleri vatandaşların beğenisine sunuyor.

Emekli teknik öğretmen İsmail Çubukçu, Buğday Pazarı Hazımiye Medresesi'nde el emeğiyle farklı maddelerden yaptığı tespihleri ziyaretçilerin beğenisine sunarak tespihlerin nasıl yapıldığını anlatıyor. Amatörce başladığı el işi tespih yapımını kendince geliştiren İsmail Çubukçu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Çubukçu, "Tespih merakı zaten çocukluktan beri vardı ama yapılı hakkında bir bilgim yoktu. Değişik ortamlardan yapımıyla ilgili bilgiler aldım. Tespih tornası edindim daha sonrasında evde bunu amatörce yapıyordum. Sağ olsunlar belediyeden görevli arkadaşlar bu tespih yapım sanatını Hazımiye Medresesi'nde yapabileceğimi söyledikten sonra medresede bulunduğumuz mekanda tespih yapmaya başladım. Elimden geldiği kadarıyla tespih kültürünü gençlerimize tanıtmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyorum. Meraklı olanlarda tespih sanatını yaşaması için her türlü desteği vereceğimi buradan duyurmak istiyorum" dedi.

Bilardo topundan bile tespih yapıyor

Çubukçu şu bilgileri verdi:

"Tespih, kehribar esas ana maddesi ama ahşap ağırlıklı çalışıyorum. Sıkma kehribar dediğimiz malzemelerle çalışıyorum. En son bilardo topundan katalin malzemelerle tespih yaptım. Farklı farklı malzemelerden yapmaya çalışıyorum. Bu işin gerçekten ustası olanlar yarım günde bir günde yapabilirler ama ben biraz hassas çalışmak istiyorum. Bundan dolayı ortalama 2 günde bir tespih yapabiliyorum."

Çankırı Belediyesi Kültür Müdürü Ethem Yenigürbüz ise "Çankırı Belediyesi Buğday Pazarı Hazımiye Medresesi, belediyemiz tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralanarak 2007 yılından itibaren günümüze kadar bir mini kültür merkezi, sanat merkezi ve yöresel değerlerle ilgili bir butik müze tarzında faaliyet göstermektedir. Buradaki her bir oda da yöresel ve geleneksel sanatlarla ilgili çalışmalar yapılmakta. Tespih ustalığının geleneksel tespih yapımının ilgilide İsmail hocamız sağ olsun bizlere bu konuda yardımcı oldu. Bu tespih kültürü bizde önemli bir yere sahip olduğundan dolayı bu kültürü de burada yaparak yaşatmaya ve gençlere bu kültürü anlatmaya çalışıyor. Biz de kendisine bu konuyla alakalı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.