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03 Eylül 2018 15:30

Bisiklet, yürüyüş ve araç yolu projesinde sona yaklaşıldı

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Şehit Yahya Coşkuner Ortaokulu ile asfalt şantiyesi arasındaki güzergahta yapılan Bisiklet-Yürüyüş ve Araç Yolu Projesi’nde sona geldiklerini söyledi.

Bisiklet, yürüyüş ve araç yolu projesinde sona yaklaşıldı

03 Eylül 2018 15:30

Başkan Boz, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere "hayırlı çalışmalar" diledi.


Çankırı Belediyesi, Atatürk Yolu (Deveyolu) üzerinde yaklaşık 4 bin metrelik mesafede başlattığı Bisiklet-Yürüyüş ve Araç Yolu Projesi’nde sona yaklaştı. Çalışmalar kapsamında yol genişletme, asfalt serimi, parke döşeme çalışmaları gerçekleştirildi. Yayaların güvenliği için bölgede panel çit çalışması yapıldı. Ekipler, bisiklet yolu boya çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Çankırı’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının standartlarına uygun olarak yapılan ilk bisiklet yolu hizmete açılmış olacak.


Proje kapsamında; 8 m genişliğinde araç yolu, 2,5 m genişliğinde bisiklet yolu, 2 m genişliğinde yürüyüş yolu, 1,5 m genişliğinde kaldırım çalışması uygulandı. Tüm çalışmaların bir ay içerisinde tamamlanacağı bildirildi.




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