ÇAKÜ 2 bin mezun verdi

ÇAKÜ’de Festekin’18 programı kapsamında 2 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’ndan sonra Öğrenci Konseyi Başkanı Yüksel Kol selamlama konuşması yaptı. Kol, "Akademik yılımızın son evrelerine geldiğimiz şu günlerde sizi selamlamaktan onur ve gurur duyuyorum. Dolu dolu güzel bir yıl geçirdik. Bazen güldük bazen hüzünlendik ancak hocasıyla olsun öğrencisiyle olsun bir aile olabilmeyi başarabildik. Bu başarı bizlere elbette ki şuanda bulunduğumuz noktadan daha ilerisi için büyük bir ivme kazandıracaktır. Çankırı şehrinden ve üniversitesinden mezun olmak inanın mezuniyet sevincinin yanında bir çok hasreti, özlemi ve anısıyla yanında getirecektir" dedi.

Mezun olan öğrencilere hitap eden ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ise, "Bugün size son kez sevgili öğrencilerim diye hitap edeceğim. Bu serencamın sadece son bir senesinde birlikte bulunduk. Bu bir yılda hocalarımızın ve üniversite çalışanlarının üstün gayretine ve sizlerin heyecanına tanık oldum. Bizden sadece öğretmemizi değil, sizlere saygı duymamızı, sizlere güvenmemizi istediniz. Bu isteklerinizi karşılamaya, size güvenli bir ilim ortamı sağlamaya gayret ettik. Buradan mezun olduğunuzda, başınız dik ÇAKÜ mezunuyum diyebilirsiniz. Şu anda Türkiye’nin en çok konuşulan üniversitelerinden biriyiz. Bu gururu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Çankırı’dan tüm dünyaya seslenebilme kabiliyetine sahibiz. Bu başarıda sizlerin payı büyük. Başarıdan bahsetmişken, bugün bu kürsüden üç guruba haklarını teslim etmek istiyorum. Burada mezun olan sadece sizler değilsiniz. Ailelerinizi de mezun ediyoruz. Onların gayreti ve özverisi kocaman bir alkışı hak ediyor" ifadelerine yer verdi.

Daha sonrasında öğrencilerin kep atmasıyla program sona erdi.