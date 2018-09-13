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Çankırı Belediyesi iş gücü ve sudan tasarruf edecek

Çankırı Belediyesi, iş gücünden ve sudan tasarruf amacı ile yeşil alanlardaki ve refüjlerdeki bitkilerin sulanması işleminde uygun sulama sistemlerini kullanıyor.


Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü büyük parklarda kullandığı zaman ayarlı otomatik sulama sistemlerinin sayısını arttırdığını açıkladı. Belediye yetkilileri, parkların rutin sulama işleminde otomatik sulama sistemi, çalı ve ağaç gruplarında ise damlama sulama sistemini kullandıklarını bildirdi. Tüm refüj ve parkların uygun sulama sistemlerine geçeceğini belirten Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Küresel ısınma ile ortaya çıkan olumsuzluklar için şehrimizde yürütmemiz gereken çalışmalarda elimizden geldiğince kısa ve uzun vadede önlemler almaya gayret ediyoruz" dedi.

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