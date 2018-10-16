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Çankırı Geri Gönderme Merkezi tamamlanıyor

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, inşası devam eden Geri Gönderme Merkezinde incelemelerde bulundu.


Vali Aktaş'a İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek ve İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Öner ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Yabancı uyruklu şahısların barınacağı Geri Gönderme Merkezi hakkında Vali Hamdi Bilge Aktaş'a bilgi veren İl Göç İdaresi Müdürü Öner, merkezin 750 kişilik olduğunu ifade ederek inşaatın yüzde 80 oranında tamamlandığını belirtti. Öner, Geri Gönderme Merkezinin yılsonu itibariyle açılmasının planlandığını açıkladı.


Vali Aktaş ve beraberindekiler incelemelerin ardından merkezden ayrıldı.

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