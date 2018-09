Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünün yeni binası hizmete açıldı

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı konuşmada, "Bugün yaklaşık 15 milyon Türk lirasına mal olmuş, 11 bin 500 metrekare kapalı alana sahip müdürlüğümüzün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede hem tasarruf sağlayacak hem de vatandaşlarımız iş ve işlemlerini kolaylaştıracak bir binayı tamamlamış bulunuyoruz. Bu tür açılışlarda her zaman söylediğim bir şey vardır. Bu binaları verimli kılan, bu yatırımları anlamlı kılan şey, bunların içsinde üretilen hizmetin kalitesi ve elde edeceğimiz vatandaş memnuniyetidir. Şu kapıdan giren vatandaş, bu kapıdan çıkarken memnuniyetini sokakta gördüğü ilk hemşehrisine anlatabilecek seviyede olmalıdır. Dün söyledim, bugün de söylüyorum. Asayiş hizmetlerimiz 2017 yılında TÜİK'in memnuniyet araştırmasına göre Türkiye'de birinci sıradadır. Bu, çok uzun zamanlardan beri ilk defa olan bir şeydir. Bu, bizim aynı zamanda polis, jandarma, sahil güvenlik sorumluluğumuzdur. Yani tabelayı birinci sıraya getirip bir kere birinciliği almak değil, bunu sürekli olarak devam ettirmek, aynı zamanda vatandaş memnuniyetini artırmak anlamına gelir" diye konuştu.

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Tüm güvenlik kuvvetlerimize bir şekilde sızmaya çalışan hain güruh, aslında bizim niceliğimize ancak bir zarar verdi, niteliğimize zarar veremedi. Karakterimiz, kabiliyetimiz, niteliğimiz bugün tam anlamıyla birlikte ayakta durmaktadır. Sayımız azaldı, sayımızı çoğaltıyoruz ama sayımız azalsa da niteliğimizi artırabilen bir kabiliyet ortaya koyduk. Türk Silahlı Kuvvetlerinden Sahil Güvenliğe kadar. Bugün Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Kuvvetlerimiz tam 4 kat kapasiteyle çalışmaktadır. Aynısı polis, jandarma, TSK ve güvenlik korucularımız. Vatandaşımızın huzur ve güveni, asayiş ve emniyeti için. Gün geçtikçe standartlarımızı artıracağız. Bizim iktidarımız da partimiz de anlayışımız da 21'inci asrın başından beri Türkiye'yi dünyadaki gelişmiş ülkelerin seviyesinin üzerine çıkarabilmek için büyük bir gayret ortaya koymaktadır.”

Dün okulların açıldığını hatırlatan Soylu, “Öğretmenlerimiz, hastanelerde doktorlarımız, Türkiye'yi bir baştan bir başa insanımızı buluşturan yollarımız var. Allah'ımıza hamdolsun, kendi insansız hava araçlarımız, kendi Atak helikopterlerimiz, kendi ürettiğimiz mühimmatlarımız var. Bambaşka bir yolculuğun içerisindeyiz. Bu yolculuğu hep birlikte ve büyük bir sinerjiyle beraber getirmeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz büyüktür ve bu hedeflere ulaşmak bizim temel muradımızdır. Eğer bu binaya giren vatandaşlar bu kapıdan gönlü kırık veya mutsuz çıkıyorlarsa burada yaptığımız bütün yatırımlar boşa gitmiş demektir. Çünkü bizim varlık sebebimiz vatandaşın memnuniyeti, milletin huzuru ve selametidir. Eğer bunu sağlayamazsak bizim varlığımızın da yaptığımız işin de bu binaların da büyüklüğünün de güzelliğinin de bir anlamı yoktur. İçişleri Bakanlığı olarak ciddi bir yenilenme ve kapasite artırma hamlesi içerisindeyiz. Verimlilik ve performansı artırmayı esas almak suretiyle Cumhurbaşkanımızın da destek ve yönlendirmeleriyle gerek teknik gerekse personel kapasitemizi sürekli artırıyoruz. Modern mekanlar modern insanlar üretir” şeklinde konuştu.

Vali Hamdi Bilge Aktaş ise, Çankırı asayişi ile ilgili bilgi verdi. Vali Aktaş, "Çankırı'mızın nüfusu 186 bindir. Bunun 133 bini belediye sınırları içerisinde emniyet bölgesinde 53 bini de jandarma bölgesinde kalmaktadır. Emniyet hizmetleri sınırında 571 personelimiz vardır. Bu şunu gösteriyor ilimizde 233 kişiye bir polis memuru düşmektedir. Yaklaşık 300 kişiye daha ihtiyacımız var. Jandarma Kamu Komutanlığı da 742 kişiyle hizmet vermektedir. 75 kişiye bir jandarma personeli düşmektedir" dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya da, "2011 yılında yapımına başlanan Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ülkemizin her köşesinde insanımızın gününden ve yarınından emin olarak güven içerisinde yaşamasını sağlamak devletimizin ve güvenlik güçlerimizin en asli görevi. Toplumda huzur ve güvenliği bozan, günlük yaşamı olumsuz etkileyen her türlü suçun önlenmesi ve bütün bunları yerine getirirken de temel hak ve özgürlüklerin itina ile korunması, vatandaşın devletten ve güvenlik birimlerinden en öncelikli beklentisi. Vatandaşlarımızın haklı beklentilerini yerine getirmek, memnuniyetlerini en üst seviyeye çıkartmak, güvenlik talep ve ihtiyaçlarına sağlıklı çözümler üretebilmek ve nihayet suç ve suçlu ile mücadelede başarılı olabilmek için görevleri ifa eden personelin her türlü imkân ve kabiliyetinin günün gelişen ihtiyaç ve şartlarına uygun olarak karşılanması gerekmekte" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların sonrasında 15 Temmuz gazisi Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ile şehit ve gazi yakınlarına Emniyet Müdürlüğünün açılışının anısına saat verildi. Verilen hediyeler sonrasında Emniyet Müdürlüğünün açılışına geçildi. Alışılmışın dışında açılış yapılan Emniyet Müdürlüğünde kurdele yerine kelepçe ile bağlanan zincir komiser yardımcıları tarafından açıldı. Çankırı Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Hasan Tuğrul Arslan'ın yapmış olduğu çizimlerin yer aldığı serginin gezilmesinin ardından program sona erdi.

Açılış programına ayrıca; İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hıdır Ayçiçek, ilçe belediye başkanları, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, davetliler katıldı.