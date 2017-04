Çankırı İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

Vali Mesut Köse başkanlığında gerçekleştirilen İl koordinasyon toplantısına Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile yatırımcı kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı.

Ankara Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya’nın Çankırı’ya İtfaiye helikopter istasyonu kurulması yönündeki görüşlerini açıklamasının ardından söz alan Rektör Prof. Dr. Hasan Ayrancı “Zamanımız proaktif davranma zamanı, ilk önce halkı bilinçlendirmeliyiz ve yangını nasıl önleriz bunun üzerinde durmalıyız. Biz Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak Yapraklı Meslek Yüksek okulumuzunun İtfaiyecilik bölümü ile gönüllü itfaiyecilik kursu vereceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Talep geldiğinde biz bu hizmeti canı gönülden vermeye hazırız. Yangın başladığında her zaman itfaiye helikopteri bulunamayabilir. Bunun için halkımızı önlem ve ilk müdahale konusunda bilinçlendirmemiz gerekmektedir. Yani halkımız bilinçlendikçe, küçük dokunuşlarla daha büyük zararların önüne geçmiş oluruz” dedi.

Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya “Rektörümüzün yaptığı güzel bir teklif tabii ki. Biz her yıl yangın işçilerimizi hem teorik, hem tatbikat eğitimine tabi tutuyoruz. Ancak orman mevzuatına göre her köyümüzde “yangın mükellef cetvelleri” yayınlanır. Bu mükellefler yangınları haber vermek ve ilk müdahaleden sorumludur. Biz, Üniversitemizle yapacağımız bir protokol ve hazırlayacağımız ortak proje ile her yıl yayınlanan yangın mükellef cetvellerindeki vatandaşlarımızı bu gönüllü itfaiyecilik kursularına tabi tutabiliriz. Bunun içinde kendilerine ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.