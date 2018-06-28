Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 16:11

Çankırı, İstanbul’da tanıtılıyor

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, 2018 Çankırı Farkındalık Yılı kapsamında Çankırı’nın tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerini İstanbul’da tanıttı.

Çankırı, İstanbul’da tanıtılıyor

28 Haziran 2018 16:11


İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı’nda yer alan Çankırı standı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.


Bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye’nin bölgesel fuarı olma özelliğini taşıyan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı (BAKAF), İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. BAKAF’a, Çankırı başta olmak üzere Kastamonu, Düzce, Bartın, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Sinop illeri katıldı. İllerin kökleri, kültürel mirasları, coğrafi yapıları, üretim ilişkileri, üretim biçimleri ve çeşitliliği ile günlük yaşam folklorları konularında ziyaretçilere bilgi verme amacı ile düzenlenen fuarın Batı Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.


Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.


Fuar, 30 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’e kadar açık kalacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç