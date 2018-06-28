Çankırı, İstanbul’da tanıtılıyor

İstanbul Fuar Merkezinde düzenlenen Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı’nda yer alan Çankırı standı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenen ve Türkiye’nin bölgesel fuarı olma özelliğini taşıyan Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı (BAKAF), İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. BAKAF’a, Çankırı başta olmak üzere Kastamonu, Düzce, Bartın, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Sinop illeri katıldı. İllerin kökleri, kültürel mirasları, coğrafi yapıları, üretim ilişkileri, üretim biçimleri ve çeşitliliği ile günlük yaşam folklorları konularında ziyaretçilere bilgi verme amacı ile düzenlenen fuarın Batı Karadeniz Bölgesi’nin turizm potansiyeline katkı sağlaması hedefleniyor.

Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmut Kocameşe, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuar, 30 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’e kadar açık kalacak.