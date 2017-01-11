Çankırı İtfaiyesi 317 olaya müdahale etti

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl içerisinde 247 yangın, 13 trafik kazası, 43 kurtarma olayı ve 14 su baskını olmak üzere toplam 317 olaya müdahale etti.

İtfaiye Müdürlüğünün 2016 yılına ait 12 aylık periyotta gerçekleştirdiği veriler açıklandı. Belediye Başkanı İrfan Dinç’in modern çağın hızında bir donanım sağladığı Çankırı İtfaiyesi, 2016 yılında da yoğun ve başarılı bir çalışma performansı gösterdi. 317 olaya anında müdahale eden itfaiyeciler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.

Müdahale edilen 247 yangının 25’i ev, işyeri ve kamu binası yangını, 15’i baca yangını, 26’sı araç, 23’ü köy ve ilçe yangınları ile 158’i diğer yangınlar oluşturdu. İtfaiye ekipleri geçtiğimiz yıl ayrıca 13 trafik kazası, 43 kurtarma olayı, 14 su baskını operasyonlarını da başarı ile yürüttü.

Açıklamada; yangın önlemleri kapsamında 55 adet iş yerini ruhsat aşamasında, 51 adet binayı da iskân aşamasında denetlendiği, 48 adet baca temizliği gerçekleştirildiği ve itfaiye personeline yönelik İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri işbirliği ile verilen teorik ve uygulamalı hizmet içi eğitimlerin yanı sıra itfaiye teşkilatının kamu kurum ve kuruluşlarda verdiği yangın söndürme, kurtarma ve afet eğitimleri ile halkı bilinçlendirdikleri de yer aldı.