Çankırı Kalesi çiçek açtı

Şehrin muhtelif alanlarında peyzaj düzenlemeleri ile çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Kalesi’ni rengârenk çiçekler ve bitkiler ile donattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Çankırı Kalesi’ndeki alanlar ile saksılara mevsimlik çiçekler ile peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Peyzaj çalışmaları kapsamında; bakım onarım çalışmaları yürütülen Emir Karatekin Türbesi’nin çevresi de çiçeklendirildi. Ekipler, Çankırı Kalesi’nin yeşil tonlarına horoz ibibiği, begonya, petunya ve çalı görünümlü bitkilerin renklerini de ekledi. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Kalesi’nin renkli görüntüsü ile vatandaşlardan büyük beğeni topladığını belirterek özellikle hafta sonları yaklaşık bin kişinin Çankırı Kalesi’nde vakit geçirdiğini söyledi.