Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 16:44

Çankırı Kalesi çiçek açtı

Çankırı Belediyesi, şehir merkezinde yapılan peyzaj düzenleme çalışmalarını kaleye taşıdı.

Çankırı Kalesi çiçek açtı

27 Haziran 2018 16:44


Şehrin muhtelif alanlarında peyzaj düzenlemeleri ile çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çankırı Kalesi’ni rengârenk çiçekler ve bitkiler ile donattı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Çankırı Kalesi’ndeki alanlar ile saksılara mevsimlik çiçekler ile peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Peyzaj çalışmaları kapsamında; bakım onarım çalışmaları yürütülen Emir Karatekin Türbesi’nin çevresi de çiçeklendirildi. Ekipler, Çankırı Kalesi’nin yeşil tonlarına horoz ibibiği, begonya, petunya ve çalı görünümlü bitkilerin renklerini de ekledi. Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Çankırı Kalesi’nin renkli görüntüsü ile vatandaşlardan büyük beğeni topladığını belirterek özellikle hafta sonları yaklaşık bin kişinin Çankırı Kalesi’nde vakit geçirdiğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇANKIRI HABERLERİ
ÇANKIRI HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç