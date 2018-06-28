Çankırı müzeler şehri oluyor

“Butik Müzeler Şehri Çankırı” projesi tamamlandığında Çankırı turizmde farklı bir nitelik kazanacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2017 Yılı Güdümlü Proje Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Butik Müzeler Şehri Çankırı” projesinin sözleşmesi Çankırı Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Bilge Aktaş’ın da katıldığı törende Belediye Başkanı Hüseyin Boz ve KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç tarafından imzalandı. Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde gerçekleştirilen imza törenine Çankırı İl Genel Meclis Başkanı Ruhi Şeker, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, Ajans uzmanları ve belediye birim müdürleri katıldı.

Projenin imza töreninde konuşan KUZKA Genel Sekreter Vekili Dr. Serkan Genç, ajansın destekleri ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinin turizmde yukarı yönlü bir ivme yakaladığını ifade ederek, “Güdümlü Proje Mali Destek Programı kapsamında desteklediğimiz ’Butik Müzeler Şehri Çankırı Projesi’ne ajans olarak 5 milyon TL hibe desteği sağlayacağız. Hedefimiz Çankırı’nın müzeler şehri olarak farklı bir turizm destinasyonu haline gelmesini sağlamaktır. Bu tür projeler ile hem bölgenin hem de Çankırı’nın turizmine katma değer yaratarak sektörün büyümesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla projenin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, hibe desteği alan ikinci güdümlü projeleri olan “Butik Müzeler Şehri Çankırı” projesinin Çankırı’yı turizmin cazibe merkezi haline dönüştüreceğini söyledi. Boz, sözleşmeyi imzalarken projenin Çankırı’ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Güdümlü Proje Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Butik Müzeler Şehri Çankırı” projesinin 24 ayda tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.