Çankırı protokolü bayramlaştı

Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılan programa katılan Çankırı protokolü, teker teker bayramlaştı. Yapılan programda Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "Hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara mutlu bir şekilde bizi ulaştırmayı nasip etsin. Ülkemiz üzerinde kötü niyetleri olan kötü güçlerin kestiğimiz kurbanlarımızın yüzü suyu hürmetine emellerine amaçlarına ulaşamasın. Allah birliğimizi daim etsin" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, "Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Hak ailelerimizle ve sevdiklerimizle nice bayramlara eriştirsin. Bayramlar birlik beraberliğin, dayanışmanın pekiştiği günler olarak milli kültürümüzde inanç örf ve adetlerimizde yerini almış önemli günler. Bu münasebetle bu dayanışmanın, bu kaynaşmanın her zaman ileride yapılacak bütün işlerin temelini oluşturmasını Rabbimden niyaz ediyorum" diye konuştu.