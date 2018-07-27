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27 Temmuz 2018 16:12

Çankırı TOKİ 2. Etap’ta kura heyecanı

TOKİ tarafından Çankırı merkez ilçede hayata geçirilen ve kentsel dönüşüm projesi olan Çankırı TOKİ Evleri projesindeki konutların hak sahipliği belirleme kuraları gerçekleştirildi.

Çankırı TOKİ 2. Etap’ta kura heyecanı

27 Temmuz 2018 16:12


Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Çankırı TOKİ 2. Etap Evleri projesindeki 502 adet daireden 249 tanesinin kuraları Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda çekildi.


Çankırı ili merkez ilçesinde yer alan projedeki 249 adet daireden 233 tanesi 2+1, 16 tanesi ise 3+1 dairelerden meydana geliyor.


Çankırı Merkez 2. Etap projesinde toplam 502 adet daire yer almakta olup bunlardan 249 tanesinin kura çekilişi yapıldı. Projeye başvurular 9 Temmuz 2018 ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Çankırı Merkez TOKİ 2. Etap projesindeki 2+1 daireler 138.190,80 ile 212.322,15 TL arasında, 3+1 daireler ise 194.050,80 ile 222.803,50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Projedeki dairelere yüzde 10, 15, 25 peşinatlar ve 120, 156, 180 ay vade seçenekleri ile ödeme yapmak yeterli.




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