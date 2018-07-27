Çankırı TOKİ 2. Etap’ta kura heyecanı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen Çankırı TOKİ 2. Etap Evleri projesindeki 502 adet daireden 249 tanesinin kuraları Atatürk Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda çekildi.

Çankırı ili merkez ilçesinde yer alan projedeki 249 adet daireden 233 tanesi 2+1, 16 tanesi ise 3+1 dairelerden meydana geliyor.

Çankırı Merkez 2. Etap projesinde toplam 502 adet daire yer almakta olup bunlardan 249 tanesinin kura çekilişi yapıldı. Projeye başvurular 9 Temmuz 2018 ile 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Çankırı Merkez TOKİ 2. Etap projesindeki 2+1 daireler 138.190,80 ile 212.322,15 TL arasında, 3+1 daireler ise 194.050,80 ile 222.803,50 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Projedeki dairelere yüzde 10, 15, 25 peşinatlar ve 120, 156, 180 ay vade seçenekleri ile ödeme yapmak yeterli.