Çankırı Tuz Mağarası'nda çocuk şenliği

Çankırı Belediyesi tarafından organize edilen ‘Çocuk Oyunları Şenliği', Ankara ve Çankırı'dan çocukların katılımıyla Tuz Mağarası'nda gerçekleşti. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Sokak Oyunları Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, "Bu sokak oyunları şenliğinde bize katkıda bulunan belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarımızı Çankırı'da başlattık. Türkiyemizin bütün il ve ilçelerinde belediyelerimizle milli eğitimimizle çalışmalarımız devam ediyor. Hepinize teşekkür ederim" dedi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz ise, "Günümüzde apartman duvarları arasında ve teknolojinin sosyal medya ağı arasında sıkışıp kalmış çocuklarımıza bir anlıkta olsa bir günlükte olsa eski sokak oyunlarımızı yaşatmak için Çankırı Belediyesi ve Türkiye Sokak Oyunları Federasyonu olarak bu program düzenledik. İlgi v alakanıza çok teşekkür ediyoruz. Bunların gösterim yeri olarak da 5 bin yıldır dünyanın en eski maden ocaklarından birisi olan Çankırı Tuz Mağarası'nı seçtik. İnşallah federasyonumuzu da çocuklarımızı da şehir merkezinde daha kalabalık kitlelerle buluşturmak için gayret göstereceğiz. İnşallah kısa bir zaman içerisinde de Çankırı Tuz Mağaramızı hem dünyaya hem Türkiye'ye ama önce Çankırımızın insanlarına tanıtmak için çalışmalarımız devam ediyor. Hem sağlık turizmine hem kültür turizmine açmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş da çocukların oynaması için güvenli alanların oluşturulması konusuna vurgu yaparak, "Bugün 2 güzelli bir arada paylaşıyoruz. Birisi Türkiye için değeri olarak söylüyorum bunu ama sadece Türkiye'nin değil dünyanın için değerli olan tuz mağarasında böyle bir program gerçekleşiyor. 2.si de öyle bir dönemde yaşıyoruz ki alt kattaki bir ailenin ferdi üst kattaki ailenin diğer ferdine internetten ulaşıyor. Böyle bir günde çocuklarımızı bir aktiviteye yönlendiren sokak oyunları adına gerçekleştirilen bu faaliyet gerçekten çok anlamlı. Bizim zamanımızda ki oyunlar bugün çocuklarımıza tanıtılıyor. Ama tabii belediye başkanımıza da özellikle iş düşüyor. Çocuklarımıza sokakta güvenli bir oyun alanı oluşturmak. Katılımcılara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmalar sonrasında Çankırı protokolü ile basın mensuplarıyla birlikte halat çekme yarışı yapıldı. Çeşitli sokak oyunlarını çocuklar ve veliler birlikte oynandı.

Oynan oyunlar sonrasında Ankara'dan gelen çocuklar ve velilere Çankırı'nın çeşitli yerleri gezdirildi.