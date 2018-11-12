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Çankırı zabıtasından halk otobüslerine denetim

Çankırı Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi hatlarda yolcu taşıyan halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların daha kaliteli ve güvenli bir şekilde ulaşım hizmetinden faydalanmalarının amaçlandığı bildirildi.



Çankırı Belediyesi, vatandaşların mağduriyetini engellemek ve kaliteli bir ulaşım hizmeti almalarını sağlamak amacı ile halk otobüslerini denetledi. Zabıta ekipleri, halk otobüslerinin hareket saatlerini, ayakta yolcu taşıma kapasitesini, duraklarda bekleme süresini ve güzergâh takibini kontrol etti. Başkan Hüseyin Boz, ulaşımda hizmet kalitesinin daha da arttırılması için otobüs denetimlerinin belirli periyodlarda devam edeceğini ifade etti.

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