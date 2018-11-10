Çankırı'da 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün ölümünün 80. yılında anma programı gerçekleştirildi.

Anıt Alanında başlayan programda saatler 09.05'i gösterirken saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 100. Yıl Kültür Merkezi Galeri Salonunda Atatürk fotoğraf sergisi açıldı.

Açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Kemal Karatatar, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılı vesilesiyle hazırlanmış olan sergiye hoş geldiniz. Olabildiğince kronolojik bir sırayla dizelenmiş 58 tane fotoğrafı hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

Serginin gezilmesinin ardından 100. Yıl Kültür Merkezinde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Safiye Özen Yıldırım yaptı.

Konuşma sonrasında program, Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerin sunulmasıyla sona erdi.

Programa Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, daire amirleri STK temsilcileri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.