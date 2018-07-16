Çankırı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü

Kucaklama Taşı mevkiinde toplanan Çankırı halkı Belediye Meydanı’na kadar yürüdü. Çeşitli sloganlar atan vatandaşlar arasında bulunan özel harekat eğitimi almakta olan polis adayları da çeşitli marşlar söyledi.

Yürüyüş esnasında gökyüzünde Ay ve Yıldız’ın yanyana gelmesi de vatandaşların gözünden kaçmadı.

Belediye Meydanı’na gelen kalabalık programa burada devam etti.

Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, "15 Temmuz’un üzerinden 2 yıl geçti. O gece kadınıyla, erkeğiyle yaşlısıyla genciyle sivil toplumuyla medyasıyla 7’den 70’e herkesimden vatandaşımız özgürlüğüne, bağımsızlığına , bayrağına Kur’an’ına ve ezanına sahip çıktı. Onurunu iradesini aklını 1 dolara satan FETÖ’ye üniforma zırhına bürümüş teröristlerine ve onların arkasındaki karanlık odaklara gereken dersi vererek bu vatan geçilmez dedi" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankrı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yaklaşık 100 yıl önce Akif bizlere 15 Temmuz’da yaşayacağımız yarından da yakın zaferlerin müjdesini vermiş. 15 temmuz darbe ve işgal girişimi hakikaten yarın olmadan 12 - 13 saatlik bir zaman diliminde aziz ve asil milletimiz tarafından püskürtülmüş ve bütün uluslararası Siyonist ve Emperyalist planları tarihin çöp sepetine atılmış ve Türkiye Cumhuriyeti devleti milletiyle bütünleşmek suretiyle yeni bir başlangıcın yeni bir dirilişin yeni bir yükseliş ve şahlanışın ilanını Türkiye’den tüm dünyaya duyurmuştur" diye konuştu.

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş ise, "Ülkemiz 15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti’nde eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya maruz kalmıştır. Bundan tam 2 yıl önce bugün bu saatlerde ülkemizi milletimizi Cumhuriyetimizi yok etmek isteyen hainler harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz milletimizin üzerine çevirmişlerdir. Ancak milletimiz tek yürek oluk büyük Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara ve meydanları yine bu şekilde doldurmuş. Canlarını hiçe sayarak FETÖ terör örgütü mensuplarının darbe girişimi aziz milletimiz başarısızlığa uğratmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmalar sonrasında 2 yıl önce 15 Temmuz günü yaşanan olaylar tekrardan gösterildi. Program çeşitli etkinliklerle devam etti.

Programa ayrıca Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Garnizon Komutatı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Baro Başkanı Av. Erkan Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, daire amirleri ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.