Çankırı’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen Gaziler Günü programı çerçevesinde ilk olarak anıt alanına çelenkler konuldu, akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Üsteğmen Rıza Altınok, "Bugün Milli Mücadele sonrasında kazanılan büyük zaferin mimarı Ulu Önder Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşallik ve Gazilik unvanının verildiği günün 96’ncı yıl dönümüdür. Vatan, vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz milletimizin şehadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. ’Şehitler nurlanmış, gaziler ise onurlanmış asker’ olarak ifade edilmektedir. Gazilik; Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve yüce Türk milletinin bir mensubu olarak sizi temin ederim ki; dün sizlerin yaptığı gibi bugün de bizler, aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Altınok’un konuşmasının ardından Kore Gazisi Mustafa Kurt şiir okudu. Günün önemi nedeniyle bir konuşma yapan Çankırı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Çelik, “19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırladığı ve anıldığı bir gündür. 19 Eylül Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür" diye konuştu.

"Gazilerimize gösterilen ilgi ve ahde vefa yetersizdir"

“19 Eylül, muharebe meydanlarından canlarım ortaya koyarak savaşan, fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür” diyen Çelik sözlerini şöyle tamamladı: "Kore ve Kıbrıs’ta savaşarak gazi olanların sayısı 59 bindir. Bugün hayatta olanların sayısı ise 29 bin civarında olup /Kıbrıs gazileri 65-70, Kore gazileri 85-90 yaşlarındadır. Üzülerek şunu ifade etmek isterim ki, bu gazilerimize gösterilen ilgi ve ahde vefa yetersizdir."

Konuşmaların ardından tören sona erdi.